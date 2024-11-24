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        Osmaniye'de havaya ateş açtıkları iddia edilen 23 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde silahla havaya ateş açtıkları öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:45
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        Osmaniye'de havaya ateş açtıkları iddia edilen 23 şüpheli yakalandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde silahla havaya ateş açtıkları öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açtıkları anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Kimliği belirlenen 23 şüpheli, ikametlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 13 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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