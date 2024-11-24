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        Osmaniye'de sünnet şöleni düzenlendi

        Osmaniye'de düzenlenen etkinlikte 50 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:08
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        Osmaniye'de sünnet şöleni düzenlendi
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        Osmaniye'de düzenlenen etkinlikte 50 çocuk sünnet ettirildi.

        AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı'nda organize edilen sünnet şölenine 50 çocuk ve aileleri katıldı.

        Etkinlikte sünnet ettirilen çocuklara hediye verildi.

        İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, şöleni geleneksel hale getirmeyi istediklerini belirtti.

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