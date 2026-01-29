Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 10 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

        Giriş: 29.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:05
        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 10 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.


        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Böcekli beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaptırılan 10 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

        Törende konuşan Serdengeçti, yeni konutların hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmasının ardından Serdengeçti, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını verdi.

