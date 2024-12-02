Osmaniye'de engelliler temsili trafik denetimi yaptı
Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlar, trafik polisi kıyafeti giyerek temsili denetim gerçekleştirdi.
Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli vatandaşlar, trafik polisi kıyafeti giyerek temsili denetim gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında engelliler, Devlet Bahçeli Meydanı önündeki yolda temsili trafik denetimi yaptı.
Trafik polisi kıyafeti giyen engelliler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle araçları durdurarak sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Yaya geçidinde de sürücülerin dikkatli olmasını isteyen engelliler, etkinlikte bilgilendirici broşür dağıttı.
Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da katıldı.
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