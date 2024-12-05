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        Osmaniye'de yapılan 14 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:41
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        Osmaniye'de yapılan 14 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Issızca köyünde yaptırılan 14 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

        Törende konuşan Vali Yılmaz, yapımı biten köy evlerinin anahtarlarını vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını, huzur ve sağlık içinde evlerinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşehrilerimiz çok memnun. Vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz." dedi.

        Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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