Osmaniye TSO ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzaladı

NİYEP ile işverenlerin aradığı nitelikli elemanı kendilerinin yetiştirmiş olacağına işaret eden Akkoyunlu, "Söz konusu protokol kapsamında yürütülecek mesleki eğitimlerde katılımcılara cep harçlığı verilecek. İş kazası ve meslek hastalık sigortası, genel sağlık sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, odada düzenlenen törende, protokolün büyük bir fırsat olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı.

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