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        Kadirli'de motosikletçilerden öğrencilere giyim desteği

        Kadirli Savrun Motosiklet Kulübü üyeleri, öğrencilere kıyafet desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:26
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        Kadirli'de motosikletçilerden öğrencilere giyim desteği
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        Kadirli Savrun Motosiklet Kulübü üyeleri, öğrencilere kıyafet desteğinde bulundu.

        Kulüp üyelere, Kızyusuflu Köyü Acaroba İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette okuldaki bazı öğrencilere mont ve bot hediye edildi.

        Kulüp başkanı Kaan Batur, gönüllü üyelerle kırsal bölgelerde öğrencilere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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