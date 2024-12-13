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        Osmaniye'deki anaokulunda her sınıfın bir sebze bahçesi ve bakımını üstlendiği hayvanı var

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan anaokulunda öğrenciler, ekolojik yaşamı sebze yetiştirip, hayvan besleyerek öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:39
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        Osmaniye'deki anaokulunda her sınıfın bir sebze bahçesi ve bakımını üstlendiği hayvanı var
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan anaokulunda öğrenciler, ekolojik yaşamı sebze yetiştirip, hayvan besleyerek öğreniyor.

        Bahçe Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Ekolojik Okullar" projesi kapsamında 8 sınıfın yer aldığı ve 155 öğrencinin bulunduğu Bahçe Anaokulu bahçesine sera ve kümes kuruldu.

        Serada her sınıf için ayrı alan oluşturularak öğrenciler tarafından buraya mevsimine göre sarımsak, marul, ıspanak gibi sebzeler ekildi.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde seradaki ürünlerin ekiminden bakımına ve hasadına kadar her şeyiyle kendileri ilgileniyor.

        Kümesteki tavuk ve horozlarla da yakından ilgilenen öğrenciler, sınıflarında bulunan muhabbet kuşu, balık gibi hayvanları da besliyor.

        Hasadını yaptıkları ürünleri okulun önüne kurdukları tezgahta satan öğrencilerin elde ettiği kazanç da sera ve kümesle ilgili giderlerde kullanılıyor.

        Sebze yetiştirerek bahçe ve sınıflarındaki hayvanları da besleyen öğrenciler ekolojik yaşamı öğreniyor.

        - "Projeyle çocukların okula gelme istekleri arttı"

        Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, AA muhabirine, anaokulu bahçesine kurulan seranın, öğretmenler, öğrenciler ve okul idarecilerinin katkısıyla oluşturulduğunu söyledi.

        Proje kapsamında seranın yanı sıra bahçeye de kümes yapıldığını anlatan Kayabaşı, şöyle konuştu:

        "Her sınıfımızda da hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla kuş ya da balık olmak üzere bir hayvan bulunuyor. Çocuklarımız, bazı derslerini sera içerisinde işliyor. Teneffüslerde de kendi bölümlerinin bakımını yapıyorlar. Bu projeyle çocukların okula gelme isteklerinin arttığını görüyoruz."

        Kayabaşı, her sınıftaki çocukların sorumluluğunda bir sebzesi ve hayvanının bulunmasının onların kişisel gelişimleri açısından da önemli olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin yetiştirdiği ürünlerin satışını da yaptığını dile getiren Kayabaşı, "Bazı velilerimiz, çocuklarının kazandığı parayı çerçeveletip duvara asmış. Bu çocuklar daha 5-6 yaşında. Çocukların hayata böyle başlamaları ve hayatı böyle tanımaları projenin zaten temel amacı." dedi.

        Kayabaşı, bir sonraki hedeflerinin pazar yerine tezgah kurarak çocukların ürünleri burada satmalarını sağlamak olacağını söyledi.

        Anaokulu öğrencileri Kayra Öztürk de okuldaki serada sebze yetiştirmekten büyük keyif aldığını belirtti.

        Öğrencilerden Aysima Öztürk ise yetiştirdikleri ürünlerden turşu da yaptıklarını ve sattıklarını anlattı.

        Bulut Aras Bozkurt serada sebzeler, kümesteki tavuk ve horozlarla ilgilenmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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