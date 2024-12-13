Osmaniye'deki anaokulunda her sınıfın bir sebze bahçesi ve bakımını üstlendiği hayvanı var

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan anaokulunda öğrenciler, ekolojik yaşamı sebze yetiştirip, hayvan besleyerek öğreniyor.

Bahçe Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Ekolojik Okullar" projesi kapsamında 8 sınıfın yer aldığı ve 155 öğrencinin bulunduğu Bahçe Anaokulu bahçesine sera ve kümes kuruldu.

Serada her sınıf için ayrı alan oluşturularak öğrenciler tarafından buraya mevsimine göre sarımsak, marul, ıspanak gibi sebzeler ekildi.

Hasadını yaptıkları ürünleri okulun önüne kurdukları tezgahta satan öğrencilerin elde ettiği kazanç da sera ve kümesle ilgili giderlerde kullanılıyor.

Kümesteki tavuk ve horozlarla da yakından ilgilenen öğrenciler, sınıflarında bulunan muhabbet kuşu, balık gibi hayvanları da besliyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde seradaki ürünlerin ekiminden bakımına ve hasadına kadar her şeyiyle kendileri ilgileniyor.

"Her sınıfımızda da hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla kuş ya da balık olmak üzere bir hayvan bulunuyor. Çocuklarımız, bazı derslerini sera içerisinde işliyor. Teneffüslerde de kendi bölümlerinin bakımını yapıyorlar. Bu projeyle çocukların okula gelme isteklerinin arttığını görüyoruz."

Kayabaşı, her sınıftaki çocukların sorumluluğunda bir sebzesi ve hayvanının bulunmasının onların kişisel gelişimleri açısından da önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilerin yetiştirdiği ürünlerin satışını da yaptığını dile getiren Kayabaşı, "Bazı velilerimiz, çocuklarının kazandığı parayı çerçeveletip duvara asmış. Bu çocuklar daha 5-6 yaşında. Çocukların hayata böyle başlamaları ve hayatı böyle tanımaları projenin zaten temel amacı." dedi.