Kadirli'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Etkinliğe Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkan Vekili Burak Olgaç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Emre Eker ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler de katıldı.

Kazaların önlenmesi için traktör sürücülerine broşür dağıtan jandarma ekipleri, reflektör hediye etti.

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