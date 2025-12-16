Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

        Giriş: 16.12.2025 - 15:52 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:52
        Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

        Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakalarda 10 takım mücadele etti.

        Turnuvanın final maçında Farabi Anadolu Lisesi, rakibi Samet Aybaba Anadolu Lisesini 101-63 yenerek birinci oldu.

        Maçın ardından düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ve katılımcılar dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalyalarını verdi.

        İl birincisi olan okulun bölge müsabakalarına katılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

