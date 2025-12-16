Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu

        Osmaniye'de "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 122 üreticiye ekipman desteği yapıldı.

        16.12.2025 - 14:55
        Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu
        Osmaniye'de "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 122 üreticiye ekipman desteği yapıldı.

        Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yılmaz, hibe desteklerinin, küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerinin modernizasyonunu hızlandırarak maliyetleri düşürdüğünü ve ürün kalitesini artırdığını belirtti.

        Konuşmaların ardından 122 üreticiye ikili süt sağım makinası, güneş enerji sistemi, su tankeri, otomatik yemlik ve suluk teslim edildi.

