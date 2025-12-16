Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu

Yılmaz, hibe desteklerinin, küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerinin modernizasyonunu hızlandırarak maliyetleri düşürdüğünü ve ürün kalitesini artırdığını belirtti.

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.