Osmaniye'de ilkokul öğrencileri limon kolonyası yaptı

Hazırladıkları karışımları şişelere dolduran öğrenciler, kolonyaları diğer sınıflardaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine sundu.

Öğrenciler daha sonra evden getirdikleri malzemelerle öğretmenlerinin de yardımıyla limon kolonyası yapmayı denedi.

Etkinlikte kapsamında öğrencilere kolonyanın içeriği ve yapımıyla ilgili bilgiler verildi.

Osmaniye'de ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında sınıfta limon kolonyası yaptı.

