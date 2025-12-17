Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de ilkokul öğrencileri limon kolonyası yaptı

        Osmaniye'de ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında sınıfta limon kolonyası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:52
        Toprakkale ilçesinde bulunan Çamlıkevler İlkokulu'nda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte kapsamında öğrencilere kolonyanın içeriği ve yapımıyla ilgili bilgiler verildi.

        Öğrenciler daha sonra evden getirdikleri malzemelerle öğretmenlerinin de yardımıyla limon kolonyası yapmayı denedi.

        Hazırladıkları karışımları şişelere dolduran öğrenciler, kolonyaları diğer sınıflardaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

