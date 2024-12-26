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        Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:15
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        Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Kazmaca ve Kırmacılı köyüne yaptırılan 50 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

        Törende konuşma yapan Yılmaz, yapımı tamamlanan Kazmaca köyünde 25, Kırmacılı köyünde 25 köy konutunun yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Depremzede vatandaşların mutluluğunu paylaşmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnşallah huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde otursunlar. Hak sahibi bütün hemşerilerimize konutlarını teslim edinceye kadar, hızlı bir şekilde, gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Konutlarımızın hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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