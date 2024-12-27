Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de inşa edilen köy evleri depremzedelere teslim ediliyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 1786 köy tipi afet konutundan tamamlananların anahtarları hak sahiplerine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de inşa edilen köy evleri depremzedelere teslim ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de depremlerden etkilenenler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen 1786 köy tipi afet konutundan tamamlananların anahtarları hak sahiplerine verildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda TOKİ tarafından merkez ve 6 ilçeye bağlı köylerde yaptırılan 1786 müstakil evden 264'ü tamamlandı.

        Bir kısmı radye temel üzerine betonarme bir kısmı da çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen 3+1 oturumlu 140 metrekarelik konutların anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

        - 1522 köy evinin inşaatı sürüyor

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, köy evlerinin depreme dayanıklı tasarlandığını söyledi.

        Devletin vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak için çalıştığını belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızın burada huzur, sağlık, mutluluk içerisinde oturduklarını, yüzlerinin güldüğünü görmek bizi mutlu ediyor. Daha çok hizmet etme heyecanı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Yılmaz, afetin yaralarının hızla sarılması adına tamamlanan 264 konutun anahtarının vatandaşlara verildiğini anlatarak, "1522 konutumuzun inşaatı devam ediyor. İnşallah onları da hızlı şekilde tamamlayıp hemşehrilerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

        - "Evimi beğendim, çok güzel"

        Merkeze bağlı Kazmaca köyünde tamamlanan köy tipi afet konutlarının hak sahiplerinden Meryem Kundakçı ise depremde evinin ağır hasar aldığını söyledi.

        Yeni yuvasına kavuştuğu için sevinçli olduğunu anlatan Kundakçı, "Allah devletimizden razı olsun. Evimizi kısa sürede yapıp teslim ettiler. Kışı yeni evimde geçireceğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

        İsmet Çakıcıoğlu da çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun, yokluğunu vermesin. Evimi beğendim, çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'deki Sarıtepe Hibrit GES Projesi enerji üretimine başladı
        Osmaniye'deki Sarıtepe Hibrit GES Projesi enerji üretimine başladı
        Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
        Osmaniye'de yapılan 50 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi
        Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Ragbi İl Birinciliği müsabakaları tamamla...
        Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Ragbi İl Birinciliği müsabakaları tamamla...
        Kastabala Antik Kenti'ndeki sütunlu yolda restorasyon çalışması başlatıldı
        Kastabala Antik Kenti'ndeki sütunlu yolda restorasyon çalışması başlatıldı
        Mobil kebapçı araçta yemek servisi yaptığı müşterilerini şehirde gezdiriyor
        Mobil kebapçı araçta yemek servisi yaptığı müşterilerini şehirde gezdiriyor