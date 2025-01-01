Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği 3 zanlının Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te saklandıkları adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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