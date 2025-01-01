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        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:16
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        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği 3 zanlının Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te saklandıkları adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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