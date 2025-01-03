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        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:20
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        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

        Denetimler kapsamında ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

        Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yıl boyunca denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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