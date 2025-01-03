Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Denetimler kapsamında ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

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