Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kastabala Antik Kentin'de oryantiring yarışması düzenlendi

        Osmaniye'deki 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastabala Antik Kentin'de oryantiring yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'deki 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

        Osmaniye Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışmaya, 413 sporcu katıldı.

        Zamana karşı mücadele eden sporcular, ellerindeki haritada işaretlenmiş hedefleri bulmaya çalıştı.

        Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı
        Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı
        Osmaniye'de 7 Ocak Zafer Koşusu yapıldı
        Osmaniye'de 7 Ocak Zafer Koşusu yapıldı
        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı
        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı
        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı