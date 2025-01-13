Osmaniye'de inşa edilen Cebelibereket Şehitlik Camisi mayısta ibadete açılacak
Osmaniye'de inşa edilen Cebelibereket Şehitlik Camisi mayısta ibadete açılacak.
Osmaniye'de inşa edilen Cebelibereket Şehitlik Camisi mayısta ibadete açılacak.
Cebelibereket Şehitlik Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Yılmazer, gazetecilere, caminin bölgede büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.
Caminin Selçuklu mimarisi örnek alınarak yapıldığını dile getiren Yılmazer, "Kaba inşaatı tamamlanan caminin mayıs gibi ibadete açılması için çalışıyoruz." dedi.
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