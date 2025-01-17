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        Osmaniye'de yıldızlar basketbol il birinciliği müsabakaları yapıldı

        Osmaniye'de Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:29
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        Osmaniye'de yıldızlar basketbol il birinciliği müsabakaları yapıldı
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        Osmaniye'de Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakalara 16 takım katıldı.

        Müsabakalar sonucuna kızlarda ve erkeklerde Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verdi.

        İl birincisi olan okulun bölge müsabakalarına katılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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