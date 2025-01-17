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        Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı

        Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:07
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        Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı
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        Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı.

        Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi parkurunda 3 kategoride düzenlenen yarışlara 109 sporcu katıldı.

        Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

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