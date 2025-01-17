Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı
Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı.
Osmaniye'de Okul Sporları Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı.
Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi parkurunda 3 kategoride düzenlenen yarışlara 109 sporcu katıldı.
Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.
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