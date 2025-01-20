Osmaniye'de 44 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan 2 tırda 44 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan 2 tırda 44 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri 2 tırı kontrol noktasında durdurdu.
Araçlarda yapılan incelemede 44 bin 230 paket kaçak sigara ve 3 kilogram nargile tütünü bulundu.
Sürücüler Rauf Ç. ve Mervan Ç. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.