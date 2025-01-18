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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Osmaniye'de konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Türkiye'nin, Suriye'nin ya da başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Aksine, güvenli ve istikrarlı bir Suriye'nin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği anlamında hayati önemi vardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:46
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Osmaniye'de konuştu:
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Türkiye'nin, Suriye'nin ya da başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Aksine, güvenli ve istikrarlı bir Suriye'nin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği anlamında hayati önemi vardır." dedi.

        Durmaz, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerini kapsayan "MHP Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Durmaz, Türkiye'nin gerginlik, husumet ve çatışmalar içinde bulunan bir coğrafyada yer aldığını belirtti.

        Bu coğrafyada Türk devletine düşenin hadiseleri doğru okuyup kesin sonuçlar doğuracak stratejik adımlar atmak olduğunu dile getiren Durmaz, "Bunun yanı sıra 1000 yıllık haçlı emellerinin yok olmadığı, yüz yıl önceki Türksüz Anadolu hayallerinin unutulmadığı, geçmişten bugüne etnik, mezhebi her türlü ayrışmanın körüklendiği ülkemizde, siyaset kurumunun sorumlu davranması, oy hesabıyla veya yalan yanlış söylemlerle insanlarımızın arasına fitne tohumu ekmemesi, milli ve ahlaki bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

        Durmaz, Türkiye'nin doğal sınırlarının Misak-ı Milli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Bu anlamda Suriye'de yaşanan dönüşümde Türkiye'nin öncü ve güçlü bir şekilde rol alması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Eşyanın tabiatına aykırı olan ise milyonlarca Suriyeli sığınmacıya gönlünü ve sofrasını açmış, terör örgütlerinin kökünü kazımak için Suriye'de bedeller ödemiş ülkemizin, bu sürecin dışında kalmasıdır. Bu hususta CHP ve şürekasının dillendirdiği görüşler, gerçeklikten uzak, tarihsel derinliği bulunmayan ve uluslararası konjonktüre aykırı, akıl dışı söylemlerdir. Türkiye'nin, Suriye'nin ya da başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Aksine, güvenli ve istikrarlı bir Suriye'nin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği anlamında hayati önemi vardır. Bu bakımdan, ülkemize tehdit oluşturan, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerce parsel parsel talan edilmiş fitne yuvaları darmadağın edilmelidir."

        Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının açık, sarih ve net olduğunu ifade ederek, teröristlerin, yaşamak istiyorlarsa yapabilecekleri tek şeyin silah bırakmak ve Türk adaletine teslim olmak olduğunu vurguladı.

        Milliyetçilik konusunda MHP'yi ve Devlet Bahçeli'yi eleştirmenin kimsenin haddi olmadığını dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:

        "Partimizin geçmişten bugüne kararlılıkla takip ettiği uzlaşmacı siyaseti, liderimizin vizyoner siyasi öngörüleri ve Cumhur İttifakı'nın gücüyle inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacak, Türk milletini güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Buna hiçbir güç, hiçbir taşeron engel olamayacaktır. Güçlü devlet, müreffeh millet hedefimize emin adımlarla yürürken, yerel yönetimler olarak üretken belediyecilik anlayışımızla, milletimize hizmet edeceğiz, memleket için değer üreteceğiz."

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