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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:57
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        P.C. idaresindeki 80 EAC 509 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda M.K. yönetimindeki 06 PDR 85 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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