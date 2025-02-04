Osmaniye'de hafif ticari araçta 2 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.
Osmaniye'de 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine Şeref Ç. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, stepneye gizlenmiş 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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