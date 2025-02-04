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        Osmaniye'de hafif ticari araçta 2 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:58
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        Osmaniye'de hafif ticari araçta 2 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine Şeref Ç. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, stepneye gizlenmiş 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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