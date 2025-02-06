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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:29
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tekin, beraberinde Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Okuldaki çocuklara çanta hediye eden Tekin, onlarla fotoğraf da çektirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden beden eğitimi öğretmeni Ayşe Örsdemir'i de evinde ziyaret eden Tekin, öğretmenle bir süre görüştü.

        Bakan Tekin, daha sonra Cebelibereket Konteyner Çarşı'daki esnafla buluştu, onlarla sohbet etti.

        Daha sonra Valiliği ziyaret eden Tekin, burada "Şeref Defteri"ni imzaladı.

        Bakan Tekin'in Vali Yılmaz ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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