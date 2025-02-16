Osmaniye'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaömerli Mahallesi'ndeki pazar alanını ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
Ekipler, pazarı gezenlere bilgilendirici broşür dağıttı.
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