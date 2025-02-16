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        Osmaniye'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:44
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        Osmaniye'de polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaömerli Mahallesi'ndeki pazar alanını ziyaret etti.

        Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

        Ekipler, pazarı gezenlere bilgilendirici broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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