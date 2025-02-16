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        Çocukken eline aldığı sazı 70 yıldır çalıyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Çukurova'da aşıklık geleneğinin temsilcilerinden olan Aşık Feymani mahlaslı Osman Taşkaya, 12 yaşındayken eline aldığı sazı 70 yıldır çalmaya, türküleri söylemeye ilk günkü aşkla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:17
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        Çocukken eline aldığı sazı 70 yıldır çalıyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Çukurova'da aşıklık geleneğinin temsilcilerinden olan Aşık Feymani mahlaslı Osman Taşkaya, 12 yaşındayken eline aldığı sazı 70 yıldır çalmaya, türküleri söylemeye ilk günkü aşkla devam ediyor.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde dünyaya gelen Taşkaya, ilkokul yıllarında şiirler yazmaya başladı.

        Taşkaya, 12 yaşında aldığı sazla müzikle tanıştı ve hayatı değişti.

        Hemen her gün kendi başına çalışarak saz çalmayı öğrenen Taşkaya, şiir yazmaya da devam etti.

        Katıldığı yarışmalarda dereceler kazanan Taşkaya, bir taraftan da güfte yaptı.

        Bugüne kadar biri hikaye olmak üzere 6 kitap çıkaran ve çok sayıda türkü ve şarkının güftesini yapan Taşkaya, ilerleyen yaşına rağmen mızrabını sazının tellerine ilk günkü aşkla vurmaya devam ediyor.

        - "Bugüne kadar yüzlerce bestem oldu"

        Osman Taşkaya, AA muhabirine, ilkokuldayken komşusunun kızına aşık olduğunu ve ona olan aşkı dolayısıyla türküler söylemeye ve şiirler yazmaya başladığını söyledi.

        "Karacaoğlan geleneği bizde yaygın olduğu için ben de türkü söylerdim, hatta yazılmamış 50 kadar şiirim vardı." diyen Taşkaya, "Aşk şiirleri yazmıştım, ikinci sınıfta onları deftere geçirmiştim. Ondan sonra yazmaya devam ettim." ifadelerini kullandı.

        Babasının bahçede bulunan dut ağacını keserek köyde bir ustaya saz yapması için verdiğini belirten Taşkaya, sazı yapan ustanın durumunun kötü olması nedeniyle biraz para ve tavuk vererek ilk enstrümanını 12 yaşında eline aldığını, bu sazı 18 yaşına kadar çaldığını dile getirdi.

        Taşkaya, 25 yaşında İstanbul'a gittiğini ve bir süre orada kalarak saz çalmayı ilerlettiğini belirterek, yarışmalara ve festivallere katıldığını anlattı.

        Çukurova'da aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden olduğunu ve adına şenlikler düzenlendiğini belirten Taşkaya, bugüne kadar çok sayıda kişinin yetişmesine de katkı sağladığını söyledi.

        - "Ben birine aşıktım ama aşıklığa aşığım asıl"

        Osman Taşkaya, aşıklık geleneğini ölene kadar sürdüreceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Çukurova'da hangi aşığa sorarsanız sorun, ilk saz çalarak aşıklık geleneğine öncülük edenin benim olduğunu söyler. Bugüne kadar yüzlerce bestem oldu. Ben birine aşıktım ama aşıklığa aşığım asıl. Ruhum, yaradılışım böyleydi, aşıklığa aşıktım. Aşıklık geleneğini çok sevdim, çok da çilesini çektim ama olsun.

        Mesela Kerem sevdiği için yanmıştır. Ben de aşıklık geleneğini sevdiğim için o çileleri, sıkıntıları seve seve çektim. Benim ustam vardı, Buruklu Kul Mustafa derlerdi. O, 'Yarabbi, benim sesimi aldığın gün canımı al.' derdi. Rabb'im ölünceye kadar aşıklığı benden almasın istiyorum. Bu geleneğe ölünceye kadar faydam dokunsun istiyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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