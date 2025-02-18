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        Kadınlar salon hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı

        Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:47
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        Kadınlar salon hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı
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        Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye’de başladı.

        Tosyalı Spor kompleksinde oynanan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya’dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele veriyor.

        Cuma günü sona erecek müsabakaların ilk maçında Kozlu Spor, İndos Spor Kulübünü 2-1 yendi.

        Müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımların süper lige yükseleceği kaydedildi.

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