Kadınlar salon hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı
Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye’de başladı.
Tosyalı Spor kompleksinde oynanan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya’dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele veriyor.
Cuma günü sona erecek müsabakaların ilk maçında Kozlu Spor, İndos Spor Kulübünü 2-1 yendi.
Müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımların süper lige yükseleceği kaydedildi.
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