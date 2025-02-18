Kadınlar salon hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı

Tosyalı Spor kompleksinde oynanan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya’dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele veriyor.

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