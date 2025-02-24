Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sumbas'ta firari 3 şüpheli yakalandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sumbas'ta firari 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı.

        Sumbas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 1 Ocak-21 Şubat'ta farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı.

        Firari 3 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 8,84 gram sentetik uyuşturucu, 4,64 gram esrar ve 90 mermi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!

        Benzer Haberler

        Erkekler Salon Hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı
        Erkekler Salon Hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı
        Osmaniye'de kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirildi
        Osmaniye'de kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirildi
        Osmaniye'deki Kadınlar Salon Hokey 1. Lig müsabakaları tamamlandı
        Osmaniye'deki Kadınlar Salon Hokey 1. Lig müsabakaları tamamlandı
        Sumbas'ta özel öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Sumbas'ta özel öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi
        Osmaniye'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi