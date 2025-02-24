Sumbas'ta firari 3 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı.
Sumbas İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 1 Ocak-21 Şubat'ta farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı.
Firari 3 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 8,84 gram sentetik uyuşturucu, 4,64 gram esrar ve 90 mermi ele geçirildi.
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