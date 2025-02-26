Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Doç. Dr. Nusret Nurlu, Osmaniye'deki panelde Savrun Fayı'nı değerlendirdi:

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, 1,5 yıllık inceleme sonucunda Savrun Fayı'nda en az 8 milyon yıldır herhangi bir depremsellik olmadığını bulguladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doç. Dr. Nusret Nurlu, Osmaniye'deki panelde Savrun Fayı'nı değerlendirdi:
        ABONE OL

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, 1,5 yıllık inceleme sonucunda Savrun Fayı'nda en az 8 milyon yıldır herhangi bir depremsellik olmadığını bulguladıklarını söyledi.

        Nurlu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince (OKÜ) Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Kadirli Depremi Konuşuyor" başlıklı panele katıldı.

        Konuşmasında bölgedeki Savrun Fayı'nı değerlendiren Nurlu, burada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Çukurova Üniversitesince ortak çalışma yapıldığını anlattı.

        Nurlu, çalışma kapsamında fayın detaylı incelendiğini belirterek, "Araştırmaya Prof. Dr. Süleyman Pampal da katıldı. Yapılan 1,5 yıllık inceleme sonucunda Savrun Fayı'nda en az 8 milyon yıldır herhangi bir depremsellik olmadığını bulguladık. Bu fayın uzunluğu 70 kilometre. Daha önce çalışmış ama hareketini kaybetmiş bir fay olarak gözlemledik." dedi.

        Adana'da 1998'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin İmamoğlu Fayı'ndan kaynaklandığını dile getiren Nurlu, "Burada bir deprem gerçekleştiğini ve tekrar etmesinin muhtemel olduğunu biliyoruz. Bizim için jeolojik açıdan herhangi bir sürpriz teşkil etmez ancak depremin zamanını söylemek şu an için imkansız." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Nurlu'ya, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun tarafından teşekkür belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de barınaktaki köpek ölümlerine ilişkin soruşturmada 4 yetkili gör...
        Osmaniye'de barınaktaki köpek ölümlerine ilişkin soruşturmada 4 yetkili gör...
        Osmaniye'de kontrolden çıkan odun yüklü kamyon istinat duvarında asılı kald...
        Osmaniye'de kontrolden çıkan odun yüklü kamyon istinat duvarında asılı kald...
        Sumbas'ta firari 3 şüpheli yakalandı
        Sumbas'ta firari 3 şüpheli yakalandı
        Erkekler Salon Hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı
        Erkekler Salon Hokey 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı