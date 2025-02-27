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        Kadirli'de ramazan davulcuları belirlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından seçilen ramazan davulcularına görev kartı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:02
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        Kadirli'de ramazan davulcuları belirlendi
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından seçilen ramazan davulcularına görev kartı verildi.

        Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, 20 mahallede görev yapacak 30 ramazan davulcusuna görev kartları teslim edildi.

        Programa katılan Kadirli Belediye Başkan Vekili Kerem Süslü, belirlenen davulcuların 1-29 Mart tarihleri arasında görev yapacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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