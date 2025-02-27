Kadirli'de ramazan davulcuları belirlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından seçilen ramazan davulcularına görev kartı verildi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından seçilen ramazan davulcularına görev kartı verildi.
Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, 20 mahallede görev yapacak 30 ramazan davulcusuna görev kartları teslim edildi.
Programa katılan Kadirli Belediye Başkan Vekili Kerem Süslü, belirlenen davulcuların 1-29 Mart tarihleri arasında görev yapacağını kaydetti.
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