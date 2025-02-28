Osmaniye'deki tarihi Ağcabey Camisi'nde restorasyon sonrası ilk teravih kılınacak

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için restore edilen tarihi Ağcabey Camisi, Ramazan ayına hazır hale getirildi.

Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edildiği değerlendirilen ve kitabesine göre Ağcabey tarafından 1809'da yeniden yaptırılan Bahçe ilçesi Milli İrade Meydanı'ndaki cami, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördü.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce aynı yıl başlatılan restorasyonda, caminin hasarlı kısımları onarıldı, yıkılan minaresi, duvarları ve ahşap kısımları aslına uygun yenilendi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi cami, 14 Haziran 2024'te ibadete açıldı. Depremden sonra ilk teravih namazının kılınacağı ibadethanede, Bahçe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü ekiplerince eksiklikler giderildi.

Tadilat ve bakımdan geçirilip temizlenen Ağcabey Camisi, "on bir ayın sultanı" ramazana hazır hale getirildi.

- "İlçemizin kalbi konumunda"

Bahçe İlçe Müftüsü Mustafa Erdem, AA muhabirine, caminin bölgenin en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu söyledi.

İbadethanenin geçen yıl Kurban Bayramı öncesi yeniden cemaatini ağırladığını anımsatan Erdem, şöyle konuştu:

"Restorasyon sonrası ilk kez ramazanda camimizde namaz kılacağız. Burası kadim ve manevi ağırlığı olan bir cami. Aynı zamanda ilçemizin kalbi konumunda. Bundan dolayı camimizde ramazan ayı öncesi daha fazla hassasiyet gösterip her türlü temizlik, tamirat ve bakımı yaptık."

Erdem, mukabele okunup, teravih namazı kılınacak ramazan programlarına vatandaşları davet etti.