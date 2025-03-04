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        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı

        Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:37
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        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı
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        Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince, Özden Huzurevi bocce sahasında düzenlenen turnuvaya 16 takım katılıyor.

        7 Mart'ta sona erecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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