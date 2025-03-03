Osmaniye'de 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat'ta İrfanlı Mahallesi'nde 3 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 11 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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