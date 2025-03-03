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        Osmaniye'de 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:28
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        Osmaniye'de 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat'ta İrfanlı Mahallesi'nde 3 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 11 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 11 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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