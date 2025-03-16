Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Elbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı ve 40 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 90 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
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