Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 itfaiye aracı ve 40 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

İlçeye bağlı Elbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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