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        Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:50
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        Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi'nde yolun karşıya geçmeye çalışan Haydar K.'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan yaya ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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