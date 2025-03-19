Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi'nde yolun karşıya geçmeye çalışan Haydar K.'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan yaya ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.