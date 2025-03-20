Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçeye bağlı Gafarlı, Esenli, Çiçeklidere, Yeşilyayla köyleri ile Yirce ve Bağdaş yaylaları etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İl Özel İdareye bağlı ekipler de köy ve yayla yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.