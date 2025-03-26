Osmaniye'de gönüllü öğrenciler tarihi camiyi Ramazan Bayramı'na hazırladı

Öğretmen Halime Tomruk ise gönüllülerle bayram temizliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "1800 yıldır ayakta duran camide öğrencilerimize manevi birlik duygusu katmak bizler için mutluluktur." diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Topaloğlu, "İnşallah bayramda camimize gelenlere, gençlerimizin bu çalışmasını anlatacağız." dedi.

Kadirli Ahmet Topaloğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan "Temiz Mekanlar, Mutlu İnsanlar" projesine katılan öğrenciler, tarihi camiyi ziyaret etti.

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