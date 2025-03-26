Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de gönüllü öğrenciler tarihi camiyi Ramazan Bayramı'na hazırladı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gönüllü öğrenciler, 1800 yıllık Ala Cami'de Ramazan Bayramı öncesi temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de gönüllü öğrenciler tarihi camiyi Ramazan Bayramı'na hazırladı
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gönüllü öğrenciler, 1800 yıllık Ala Cami'de Ramazan Bayramı öncesi temizlik yaptı.

        Kadirli Ahmet Topaloğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan "Temiz Mekanlar, Mutlu İnsanlar" projesine katılan öğrenciler, tarihi camiyi ziyaret etti.

        Öğrenciler, yaptıkları temizlikle ibadethaneyi bayrama hazırladı.

        İmam Metin Topaloğlu, AA muhabirine, öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Topaloğlu, "İnşallah bayramda camimize gelenlere, gençlerimizin bu çalışmasını anlatacağız." dedi.

        Öğrencilerden Kübra Seçgin de çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Öğretmen Halime Tomruk ise gönüllülerle bayram temizliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "1800 yıldır ayakta duran camide öğrencilerimize manevi birlik duygusu katmak bizler için mutluluktur." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

        Benzer Haberler

        Sumbas Belediyesi iftar verdi
        Sumbas Belediyesi iftar verdi
        Osmaniye'de 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi
        Osmaniye'de 1042 sahte markalı tişört ele geçirildi
        Osmaniye'de ana sınıfı öğrencileri "duvarsız sınıflarla" buluşturuluyor
        Osmaniye'de ana sınıfı öğrencileri "duvarsız sınıflarla" buluşturuluyor
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklan...
        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklan...
        Sumbas'ta soğuk hava etkili oldu
        Sumbas'ta soğuk hava etkili oldu
        Kadirli Kaymakamı Dolu'dan köy okullarında çalışma yapan kuaförlere plaket
        Kadirli Kaymakamı Dolu'dan köy okullarında çalışma yapan kuaförlere plaket