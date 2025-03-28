Mehmetli beldesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, beldedeki tüm mezarlıklarda ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, mezarlıklarda çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Ziyaretlerin daha rahat gerçekleştirilebilmesi adına yol ve mezar kenarlarında bulunan yabani bitkilerin temizlenmesi de gerçekleştirildi. Beldemizde yaşayan değerli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.