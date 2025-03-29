Sumbas'ta Ramazan Festivali düzenlendi
Sumbas'ın Mehmetli beldesinde "Ramazan Festivali" düzenlendi.
Sumbas'ın Mehmetli beldesinde "Ramazan Festivali" düzenlendi.
Belediye tarafından Mehmetli Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.
Etkinlikte, geleneksel oyunlar oynandı, sema gösterileri yapıldı.
Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.