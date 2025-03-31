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        Osmaniye'de 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de kamyonette taşınan ahşap gardırop içine gizlenmiş 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:30
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        Osmaniye'de 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de kamyonette taşınan ahşap gardırop içine gizlenmiş 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir uygulama noktasında şüphe üzerine Erol K. idaresindeki ev eşyaları taşıyan kamyoneti durdurdu.

        Ekipler, narkotik köpeği "Pars"ın da kullanıldığı aramada, araçtaki ahşap gardırobun tahtaları arasında gizlenmiş 39 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Polis, sürücü Erol K. ve yanındaki Yunus B'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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