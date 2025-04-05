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        AK Parti MKYK Üyesi İsmail Kaya'dan Yeşilay Osmaniye Şubesine ziyaret

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İsmail Kaya, Yeşilay Osmaniye Şubesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:24
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        AK Parti MKYK Üyesi İsmail Kaya'dan Yeşilay Osmaniye Şubesine ziyaret
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İsmail Kaya, Yeşilay Osmaniye Şubesini ziyaret etti.

        AK Parti MKYK üyesi ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Kaya, ziyarette Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil'e yeni görevinde başarı diledi

        Yeşilayın yeni ve genç ekibinin, bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yapacağına inandığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

        "Toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıkların yanı sıra diğer tüm zararlı alışkanlıklarla mücadelede Yeşilay'a büyük görevler düşüyor. Osmaniye'de de bu doğrultuda arkadaşlarımızın başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Bizler de her zaman yanlarında olacağız."

        Yeşilay Şube Başkanı Kıbrıslıgil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Kıbrıslıgil, "Aldığımız bu önemli görevi layıkıyla yerine getirmek için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her türlü bağımlılıktan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir gençlik için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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