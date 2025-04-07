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        Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:58
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        Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kadirli Belediye binası yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Kerim Özdoğan'a tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Karnından ve ayağından yaralanan Özdoğan, araçla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kadirli Belediye Meclis Üyesi Özdoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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