Osmaniye'de evinin damından düşen kişi öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, evinin damından düşen kişi hayatını kaybetti.
Zeki Kıstı (63), Dervişpaşa Mahallesi’ndeki tek katlı evinin damından dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıstı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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