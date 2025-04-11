Osmaniye'de bir kişi evinin üstündeki odada ölü bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi evinin üstündeki odada ölü bulundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi evinin üstündeki odada ölü bulundu.
Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki müstakil evinin üstündeki odada Davut Çatalbaş'ın yerde cansız yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Çatalbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çatalbaş'ın ölüm sebebi araştırılıyor.
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