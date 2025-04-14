Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.Ö. (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyayla köyü yakınlarında uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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