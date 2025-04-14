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        Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:07
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        Osmaniye'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.Ö. (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyayla köyü yakınlarında uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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