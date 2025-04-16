Okul Sporları Futbol Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı
Okul Sporları Futbol Grup Müsabakaları, Osmaniye'de başladı.
Okul Sporları Futbol Grup Müsabakaları, Osmaniye’de başladı.
Merkez sentetik sahada oynanan müsabakalara Diyarbakır, Mardin, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay’dan 12 takım katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, açılışta yaptığı konuşmada, grup maçlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Müsabakaların açılış maçında Diyarbakır Fatih Ortaokulu takımı, Adıyaman Yavuz Selim Ortaokulu takımını penaltı atışları sonucunda 2-0 yendi.
Üç grupta oynanan maçlar sonucunda, grup birincileri yarı finale yükselecek.
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