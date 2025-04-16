Okul Sporları Futbol Grup Müsabakaları, Osmaniye’de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, açılışta yaptığı konuşmada, grup maçlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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