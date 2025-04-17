Osmaniye'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiğini tespit etti.
Ekipler, kopya düzeneğiyle sınava giren T.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında kulaklık, mikrofon ve Wi-Fi cihazı ele geçirildi.
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