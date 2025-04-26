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        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılanı itfaiye çıkardı

        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:23
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        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılanı itfaiye çıkardı
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        Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde bir elektrik panosuna yılan girdiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, panoya giren yılanı kıskaçlı sopayla yakalayarak panodan çıkardı.

        Ekiplerce çıkarılan yılan doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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