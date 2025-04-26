Osmaniye'de anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, doğal gaz altyapısı kazısı sırasında, sulama kanalında demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar gördüğü ve kabloların açığa çıktığı belirlenmiş, doğal gaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alınmıştı.

Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde 23 Nisan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmişti.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde anne ile kızının elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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